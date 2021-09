Definitief: George Russell nieuwe teamgenoot Lewis Hamilton

De bevestiging komt voor niemand meer als een verrassing. Russell (23) is een protegé van Mercedes en momenteel bezig aan zijn derde seizoen voor Williams. Hij gaat een duo vormen met zevenvoudig wereldkampioen en landgenoot Lewis Hamilton, die eerder dit jaar zijn contract verlengde tot en met 2023.

„Het is een bijzondere dag vol met verschillende emoties”, vertelt de Brit. „Ik ben enthousiast en tegelijkertijd vereerd dat ik voor Mercedes mag uitkomen. Het is een geweldige stap in mijn carrière, maar ik moet wel afscheid gaan nemen van mijn ploeggenoten en vrienden bij Williams.”

Lat ligt hoog

Toch kijkt Russell vooral vooruit. „Ik kan niet wachten, maar besef tegelijkertijd ook hoe groot de uitdaging is. Valtteri heeft de lat hoog gelegd door week in week uit te leveren met zeges, pole positions en bijdrages aan meerdere wereldtitels. Ik wil mijn aandeel hebben in nieuw succes van Mercedes.”

Zijn nieuwe ploeggenoot wordt Hamilton en dat alleen is voor Russell een droom die werkelijkheid wordt. „Hij is wat mij betreft de grootste coureur aller tijd. Ik keek al tegen hem op toen ik nog kartte en krijg nu de kans om van hem te leren.”

Mercedes-talent

Russell maakt sinds 2017 onderdeel uit van het talentenprogramma van Mercedes. Een jaar later werd hij kampioen in de Formule 2, waarna hij promoveerde naar de Formule 1. Bij Williams maakt Russell geregeld indruk tijdens de kwalificatiesessies op zaterdag. Begin augustus pakte hij zijn eerste punten namens het staartteam, door als achtste te finishen in Hongarije.

Vorig seizoen was Russell al eens de vervanger van Hamilton bij Mercedes, toen die positief testte op het coronavirus. In Bahrein leek de jonge Engelsman destijds op weg naar de zege, maar eindigde hij na veel pech als negende.