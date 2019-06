Imponerende zege Poels in ’regen, kou, hagel, donder en bliksem’

Wout Poels wordt in de stromende regen gehuldigd. Ⓒ AFP

PIPAY - De donderslagen weerkaatsten tegen de bergwanden, bliksemschichten deden de Alpentoppen verlichten en de stromende regen veranderde de finishstraat in een kolkende rivier. Wanneer er weercodes worden uitgesproken, lijkt Wout Poels op te leven. Hoe groter de Apocalypse, hoe beter de Limburger voor de dag lijkt te komen. Met de overwinning in de koninginnenrit in de Dauphiné kon hij eindelijk zijn goede vorm weer eens demonstreren en deed hij binnen zijn Team INEOS een hele kleine pleister op de wonde van Chris Froome.