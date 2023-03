Geroerde Leiva (ex-Liverpool en -Lazio) stopt vanwege hartproblemen

„Ik had me mijn afscheid als profvoetballer heel anders voorgesteld, maar mijn gezondheid komt op de eerste plaats”, vertelde een geëmotioneerde Leiva tijdens een persconferentie bij zijn huidige werkgever Grêmio, waar hij ook zijn loopbaan begon en afgelopen jaar na een lang Europees avontuur terugkeerde.

In 2007 vertrok de 24-voudig Braziliaans international naar Liverpool, waarvoor hij tien seizoenen speelde. Vervolgens droeg hij nog vijf jaar het shirt van Lazio. Met beide clubs won hij één nationale beker. Het was zijn bedoeling om bij Grêmio nog een paar mooie jaren te beleven, maar in december werd het hartprobleem ontdekt tijdens een reguliere medische test. Artsen concludeerden vervolgens dat het onverantwoord was voor Leiva om nog langer professioneel te voetballen.

Zodoende kondigde hij vrijdag zijn afscheid aan. „Ik eindig waar ik wilde eindigen, maar niet bepaald op de manier die ik had gewenst. Ik had goede hoop dat dit probleem zou kunnen worden opgelost, maar het mocht niet zo zijn.”