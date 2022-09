Wolff baalt van glijpartij Pérez: ’Hamilton lag op koers voor pole position’

Hamilton was aan een zeer snelle ronde bezig, tot hij ineens de gele vlaggen zag, ten teken dat hij snelheid moest minderen. Vlak voor hem was Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, gespind.

„Op basis van onze eigen data, en daar hebben we veel naar gekeken, stonden we voor het incident eigenlijk een tiende voor op Verstappen”, zei Wolff. „We weten natuurlijk niet zeker of het was gelukt, maar Lewis was denk ik op weg naar pole position”, zei Wolff.

Hamilton moest door de afgebroken ronde genoegen nemen met de tijd die hij eerder had neergezet en die leverde hem de vierde startplek op voor de race van zondag. „Ik betwijfel of ik Verstappen had kunnen verslaan, maar de eerste startrij was zeker mogelijk”, aldus de Brit. „Het lijkt erop dat we het verschil met Red Bull en Ferrari in de kwalificatie hebben goedgemaakt, het zou geweldig zijn als dat in de race ook lukt. Ik ben ineens een stuk optimistischer”, zei de zevenvoudig wereldkampioen, die dit jaar nog geen race heeft gewonnen.

Pérez gaf toe dat hij te veel risico nam om nog sneller te gaan. „Ik ging over de grens en dat is jammer. Ik ging iets te gretig die laatste bocht in en schoof het grind in. Gelukkig is er geen schade aan de auto”, zei de Mexicaan, die zondag vanaf de vijfde plek vertrekt.

Horner lovend over Verstappen

Red Bull-baas Christian Horner gaf toch vooral de complimenten aan zijn pupil Max Verstappen. „Hij kan onder druk de perfecte ronde rijden. Het verschil met Charles Leclerc was klein (0,021 seconde), maar wel van cruciaal belang voor de race van zondag”, zei de Brit over de poleposition die Verstappen veroverde met zijn rondetijd van 1.10,342.

„Max krijgt steeds meer ervaring, wordt steeds volwassener en blijft zich verbeteren. Hij bewijst het hele jaar al dat hij waanzinnig goed kan presteren”, zei Horner, die niet vergat het team van Red Bull mee te nemen in zijn complimenten. „Het draait allemaal om teamwork. Er wordt achter de schermen keihard gewerkt, ook in onze fabriek in Milton Keynes. Daar zijn ze tot diep in de nacht bezig geweest met het kraken van de data om de auto beter te maken.”

Horner verwacht een spannende race zondag. „Het wordt vechten tegen Leclerc en Carlos Sainz van Ferrari, maar Mercedes zal ook voorin meestrijden. Zij hebben niets te verliezen.”