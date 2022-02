Cole Bassett valt bij Feyenoord buiten de boot voor Europa

Hoewel Philippe Sandler nog niet wedstrijdfit is en opgetraind zal moeten worden de komende tijd, heeft de Feyenoord-trainer ervoor gekozen om de verdediger toch in te schrijven, samen met de nieuwelingen Jorrit Hendrix en Patrik Walemark, en is de Amerikaanse middenvelder Cole Bassett buiten de boot gevallen voor de Conference League, waarin Feyenoord zich al heeft geplaatst voor de laatste zestien.

Naar verwachting maakt Bassett bij de stadsderby tegen Sparta Rotterdam zondag wel voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie van Feyenoord. Afgelopen woensdag is zijn werkvergunning binnengekomen en trainer Slot is voornemens om hem een plekje op de bank te geven. Tegen Sparta kan Slot niet beschikken over Reiss Nelson, die met een positieve coronatest huiswaarts is gestuurd, en Sandler.

De van Manchester City overgenomen verdediger heeft door allerlei blessureleed de afgelopen jaren nauwelijks gespeeld en dat vergt een bijzondere aanpak, beseft Slot. „Het begint er wel mee dat we hem eerst moeten opbouwen en dat moeten we niet te gehaast doen. Daar nemen we goed de tijd voor om ervoor te zorgen dat hij ergens in de komende weken een keer klaar zal zijn om minuten te gaan maken.”

Met het oog daarop wil Slot enkele oefenwedstrijden vastleggen. „Het meest logisch zou zijn als hij natuurlijk eerst in een oefenwedstrijd zijn minuten maakt. En we hebben er inmiddels eentje vastgelegd. We zijn nog op zoek naar wat oefenwedstrijden in de maanden februari en maart. Dus als ploegen dit horen die hier ook naar op zoek zijn, dan kunnen ze zich bij onze teammanager melden”, knipoogde de trainer op de persconferentie voorafgaand aan de derby tegen Sparta.

