Max Verstappen baalt, Lewis Hamilton uitgejouwd in Boedapest

„Het is het hele weekeinde al duidelijk dat we er een beetje achter zitten”, aldus Verstappen, die start vanaf de derde plek. „We zullen kijken wat we kunnen doen zondag, maar dit is natuurlijk niet wat ik wilde.”

Zachtste band

Verstappen start op de zachtste band. Achteraf gezien was zijn tijd in de tweede kwalificatiesessie op de medium-band nét goed genoeg geweest voor een plek in Q3 en dus om bij de race te starten op het medium rubber.

Bekijk ook: Max Verstappen start GP van Hongarije vanaf P3

„Het was net op de grens, dus het risico was te groot”, legt Verstappen uit. „Het wordt heel heet, dus de zachte band zal het niet langer volhouden. Maar we hebben dan normaal gezien wel meer grip, dus hopelijk geeft ons dat een goede kans direct na de start.”

’Goed gevoel bij gejoel’

Tijdens de interviews direct na de kwalificatie werd polesitter Lewis Hamilton overigens flink uitgejouwd door het, met name, Nederlandse publiek tegenover hem. „Maar ik heb me nog nooit zo goed gevoeld bij het gejoel”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. „Ik vind het niet erg. Als het iets met me doet, dan is het dat het me voedt.”

Bekijk hier de eerdere raceuitslagen, standen in de klassementen en de volledige kalender in de Formule 1