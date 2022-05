Binnenland

Twee Nederlanders aangehouden in Marseille, een gewonde

De politie in Marseille heeft woensdagavond en -nacht in het centrum van de Franse stad Marseille twintig mensen, onder wie zeker twee Nederlanders, aangehouden. Dat melden lokale media. In Marseille wordt donderdag het beslissende duel tussen Olympique Marseille met Feyenoord in de halve finale van...