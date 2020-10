Jong Oranje-coach Erwin van de Looi heeft corona

Van de Looi en Doekhi zijn zaterdagavond, direct nadat de uitslag van de test was binnengekomen, naar huis gegaan. Beiden zijn klachtenvrij en gaan in lijn met de RIVM-richtlijnen voor 72 uur in quarantaine.

Marcel Groninger, assistent van Van de Looi, is nu de eindverantwoordelijke bij Jong Oranje tegen Jong Cyprus. Met Groninger als hoofdcoach op de bank wonnen de talenten vorige maand al met 7-0 bij Wit-Rusland. Van de Looi was toen tijdelijk overgeheveld naar het 'grote' Oranje om Dwight Lodeweges te assisteren na het vertrek van Ronald Koeman.

Ook Cody Gakpo slaat de reis naar Cyprus over. De aanvaller van PSV, in negen interlands voor Jong Oranje goed voor vier doelpunten, kampt met een bovenbeenblessure. Groninger vliegt met achttien spelers naar het eiland waar dinsdag om 18.00 uur wordt afgetrapt.

Donderdag haakte PSV-verdediger Jordan Teze al af bij Jong Oranje vanwege een coronabesmetting. Zonder Teze won de ploeg van Van de Looi in Venlo met 5-0 van Jong Gibraltar. Dani de Wit, met tien goals de topscorer van Jong Oranje in de EK-kwalificatie, is geschorst voor het duel met Cyprus. Maarten Paes (coronabesmetting), Justin Bijlow en Joey Veerman (blessures) vielen afgelopen week al weg bij de talentenploeg die in de kwalificatiereeks nog foutloos is en afkoerst op deelname aan het EK van volgend jaar.