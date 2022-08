Vuelta in Utrecht: dit is de startvolgorde van de ploegentijdrit

Jumbo-Visma, de ploeg met daarin de winnaar van de vorige editie Primoz Roglic, gaat als laatste van start. Om 19.58 uur begint het Nederlandse team over hun tocht over ruim 23 kilometer.

De start is nabij de Jaarbeurs, waarna het oostwaarts gaat om daarna via onder meer de Maliesingel, Overvecht en Leidsche Rijn terug te keren in het centrum. De finish ligt op het Jaarbeursplein, waar nog voor 20.30 uur duidelijk is wie de eerste rode leiderstrui om de schouders krijgt. De ploegen starten om de vier minuten.

Quick-Step mist ploegleider Lodewyck in Vuelta wegens corona

Quick-Step - Alpha Vinyl heeft opnieuw te maken met een coronabesmetting. Ploegleider Klaas Lodewyck heeft de ploeg noodgedwongen moeten achterlaten in Utrecht. De jonge Belg Remco Evenepoel is de kopman van het team, waarvoor ook de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe uitkomt.

Bij de start van de Tour de France in Denemarken werd het Belgische team ook al geplaagd door coronagevallen. De Belgische coureur Tim Declerq moest op het laatste moment worden vervangen en ploegleider Tom Steels verdween eveneens met een coronabesmetting. Eenmaal in Frankrijk gold hetzelfde voor de ploegleiders Wilfried Peters en Lodewyck. Die laatste is nu dus weer besmet. Vorige maand moest Alaphilippe, ook al getroffen door Covid-19, nog de Ronde van Wallonië verlaten.