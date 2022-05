Oranje traint met aanvoerder Virgil van Dijk en Bruno Martins Indi

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Louis van Gaal tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal afgelopen maandag waar Virgil van Dijk en Bruno Martins Indi dus nog niet bij waren. Ⓒ ANP

Bondscoach Louis van Gaal heeft dinsdagochtend met een complete groep getraind in Zeist. Virgil van Dijk en Bruno Martins Indi, die een dag eerder de oefensessie nog aan zich voorbij hadden laten gaan, waren ook van de partij. Beiden hoefden maandag niet mee te trainen, omdat ze in het weekend nog in actie waren gekomen met hun club.