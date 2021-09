Everton voegt zich bij koplopers United, Chelsea en Liverpool na wervelende zeven minuten

Voetbal

Ronald Koeman blij met komst Luuk de Jong: ’Zó is hij gevaarlijker dan Neymar’

Luuk de Jong is officieel gepresenteerd bij FC Barcelona. De Nederlandse aanvaller zette voor het oog van de camera’s een krabbel onder zijn (huur)contract, poseerde met zijn rugnummer 17 en hield de bal even later ook even hoog in het Camp Nou, om vervolgens een duim omhoog te steken richting het a...