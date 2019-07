Boogerd waarschuwt Groenewegen

Dylan Groenewegen viert in 2018 zijn overwinning in de zevende rit van de Tour de France. Ⓒ ANP

Michael Boogerd is hoopvol gestemd voor de eerste dag van de Ronde van Frankrijk. „Een grote kans dat Dylan Groenewegen na dertig jaar Erik Breukink aflost als laatste Nederlandse geletruidrager in de Tour.” Dat stelt de oud-renner in zijn dagelijkse vooruitblik voor Telesport.