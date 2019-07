Live Tour: pakt Groenewegen het geel?

Dylan Groenewegen viert in 2018 zijn overwinning in de zevende rit van de Tour de France. Ⓒ ANP

De 106e editie van de Tour de France is in Brussel begonnen. Na een zogenoemde geneutraliseerde start vanaf het Koningsplein volgde een defilé naar de Grote Markt waarna even buiten het stadscentrum het officiële startsignaal werd gegeven.