Oranje Leeuwinnen met Van der Most in Arnhem

Liza van der Most Ⓒ BSR Agency

Bondscoach Sarina Wiegman van de Nederlandse voetbalsters heeft voor de EK-kwalificatiewedstrijd dinsdagavond tegen Slovenië (aanvang: 20.00 uur) in haar opstelling een plaatsje vrijgemaakt voor rechtsback Liza van der Most. Desiree van Lunteren moet daardoor in het GelreDome in Arnhem toekijken.