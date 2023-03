Premium Het beste van De Telegraaf

’Blij zijn dat een bedrijf zo lang zo veel geld heeft geïnvesteerd’ Oranje glans dreigt af te bladderen van sportploegen wanneer Jumbo zich terugtrekt

Door Marouscha van de Groep en Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

De wielerploeg van Jumbo-Visma boekte vorige zomer een van zijn grootste successen met de zege in de Tour de France van Jonas Vingegaard. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De sportploegen van Jumbo-Visma moeten mogelijk op zoek naar een nieuwe geldschieter. Maar zijn die miljoenen wel op de Nederlandse sponsormarkt te vinden, of houdt het ’oer-Hollandse’ team straks slechts een vleugje Nederlands in de vorm van enkele topsporters over? „Het Nederlandse karakter is er al langer af.”