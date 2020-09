FC Barcelona doet bod op Sergiño Dest

De hoogte van het bedrag dat Barcelona bereid is om te betalen, is niet bekend, maar wordt als ’uiterst serieus’ omschreven. De onderhandelingen zijn begonnen, maar berichten in de Spaanse media dat er al een akkoord is, zijn voorbarig. Dat de Spanjaarden zouden doorpakken, zat er na de verkoop van Nelson Semedo aan Wolverhampton Wanderers al aan te komen.

De transfer verschaft het door de coronacrisis financieel geplaagde Barça lucht om zich op de markt te begeven. Semedo levert minimaal dertig miljoen en maximaal veertig miljoen euro op. Dat Koeman en diens assistent Alfred Schreuder gecharmeerd zijn van de moderne, snelle, tweebenige vleugelverdediger is geen geheim.

FC Bayern München, dat al tot twee keer toe een bod uitbracht en zelfs de Johan Cruijff ArenA bezocht om met de Ajax-leiding te praten, moet zich inmiddels lichte zorgen gaan maken. Dest raakte in februari tijdens een bezoek aan FC Bayern München-RB Leipzig weliswaar zwaar onder de indruk van de Duitse Rekordmeister en weet dat hij er persoonlijk wel uit komt, maar zit al negen maanden in de wachtkamer.

Ajax daarentegen zit in een luxepositie en ziet twee Europese grootmachten tegen elkaar opbieden. Het lijkt erop dat de club de gewenste afkoopsom voor Dests contract tot de zomer van 2022 kan ontvangen: twintig miljoen euro vast en vijf miljoen euro aan bonussen.