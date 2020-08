Wim Kieft Ⓒ Telegraaf

Voor Chelsea eindigt normaal gesproken het Champions League-avontuur vanavond, omdat het in de return tegen Bayern al met 3-0 achter staat. Dan is het seizoen klaar en kan Frank Lampard zich gaan richten op de aanloop naar de nieuwe competitie in de Premier League en meteen weer deelname aan de volgende editie van de Champions League.