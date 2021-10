Gridstraf voor Lewis Hamilton in Turkije

Coureurs mogen gedurende een seizoen drie zogenaamde ICE’s (internal combustion engine) gebruiken. Hamilton is inmiddels toe aan zijn vierde. De beslissing om te wisselen lijkt uit voorzorg te zijn genomen, met het oog op betrouwbaarheid.

Verstappen nam twee weken geleden in Rusland een vergelijkbaar besluit. Al verving de Nederlander zijn volledige krachtbron, waardoor hij in Sotsji helemaal achteraan moest starten. Desondanks eindigde de Red Bull-coureur als tweede. Hamilton ging aan de haal met de overwinning en nam de WK-leiding over, maar de voorsprong van de Brit is met twee punten minimaal te noemen.

Hamilton was vorig jaar de beste in Turkije. De 36-jarige Engelsman sleepte aan de Bosporus bovendien zijn zevende wereldtitel in de wacht.

Na het weekeinde in Turkije staan er nog zes races op het programma. De Grand Prix op Istanbul Park begint zondag om 14.00 uur.