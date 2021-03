Video: Wout Weghorst antwoordt op het veld en juicht na goal als een leeuw

De spits van VFL Wolfsburg maakte vlak voor rust de 0-2. Met een intikkertje tekende de Nederlander alweer voor zijn zeventiende goal dit seizoen in de Bundesliga. Bij het weglopen na het doelpunt leek Weghorst een brullende leeuw na te doen. Wolfsburg was al vroeg in de wedstrijd aan de leiding gekomen door een eigen goal van Joshua Sargent

Vrijdag werd bekend dat Weghorst buiten de definitieve Oranje-selectie is gelaten. Die beslissing stuitte op veel onbegrip in binnen- en buitenland.

Bayern München

Robert Lewandowski heeft Bayern München met drie doelpunten naar een ruime thuiszege op VfB Stuttgart (4-0) geleid. Het was alweer voor de dertiende keer dat de Poolse spits minimaal driemaal scoorde in een wedstrijd in de Bundesliga.

Lewandowski heeft dit seizoen na 26 competitiewedstrijden al 35 keer gescoord. Opvallend was dat Bayern alle doelpunten met tien man maakte. De Canadese verdediger Alphonso Davies werd al in de twaalfde minuut na een wilde overtreding van het veld gestuurd. Serge Gnabry tekende voor de 2-0 van de thuisploeg. Alle treffers vielen voor rust.

Koploper Bayern houdt een voorsprong van 4 punten op het als tweede geklasseerde RB Leipzig, dat vrijdag al bij Arminia Bielefeld won (0-1).

Robert Lewandowski viert een van zijn drie treffers. Ⓒ EPA

Dortmund

Eintracht Frankfurt blijft de nummer 4 van de Bundesliga, na een eenvoudige zege op 1. FC Union Berlin (5-2). André Silva scoorde tweemaal voor de winnende thuisploeg.

Borussia Dortmund raakte verder achterop in de strijd om een ticket voor de Champions League van komende seizoen. De club wist de uitwedstrijd tegen 1. FC Köln (2-2) niet te winnen, ondanks twee treffers van Erling Haaland. r

