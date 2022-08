PSV slaat grote slag met nieuw contract Sangaré

„Sinds de eerste dag voel ik me thuis, de manier waarop ik word ontvangen en hoe de mensen met me omgaan, maakt me heel blij”, aldus de 24-jarige middenvelder, die in 2020 is overgenomen van het Franse Toulouse. De Afrikaan ontpopt zich de afgelopen twee seizoenen tot een stabiele, fysiek sterke middenvelder die balans brengt in het elftal. En zijn naam werd voortdurend in verband gebracht met grote buitenlandse clubs, vooral uit Engeland. Door een vaste afkoopsom van 37,5 miljoen euro in het contract van Sangaré lag dat gevaar nog altijd op de loer.

Aston Villa, Leicester City en Newcastle United toonden al interesse in Sangaré, terwijl ook de absolute topclubs Chelsea, Liverpool en Manchester United hun scouts stuurden om de PSV-middenvelder aan het werk te zien.

Kampioen worden

Het aantal officiële wedstrijden voor PSV staat op 89 voor Sangaré. Hij scoorde hierin 5 keer en hij gaf zes keer een assist. Zijn prijzenkast is al aardig gevuld met een KNVB Beker en twee Johan Cruijff Schalen, maar er is voor hem nog genoeg te winnen in Eindhoven. „Ik wil met PSV kampioen worden en de UEFA Champions League halen”, aldus de middenvelder, die zaterdagavond tegen FC Emmen aan de kant werd gehouden met het oog op de return in de derde voorronde van de Champions League dinsdag tegen AS Monaco.

Directeur Voetbalzaken John de Jong toont zich zeer tevreden met de verlenging van Sangaré: „Het mag duidelijk zijn dat Ibrahim een interessante speler is voor veel clubs, daarom zijn we blij dat hij heeft gekozen om zijn contract te verlengen. We hebben met PSV de ambitie om ons ten opzichte van vorig seizoen te verbeteren en Ibrahim wil daar graag zijn bijdrage aan leveren. Daarom is het zo goed dat hij vroeg in augustus duidelijkheid geeft aan PSV.„Een tweede hoofddoel voor de komende weken is het binnenboord houden van Cody Gakpo en wellicht gebruikt PSV ook daarvoor een nieuw contract als teaser.

PSV hoopt ook Cody Gakpo in Eindhoven te houden. Ⓒ PROSHOTS

Als voorbeeld dient de manier waarop de Eindhovense club voorafgaand aan het seizoen 2014/2015 erin slaagde om de sterkhouders Memphis Depay en Georginio Wijnaldum vast te houden ondanks de vele interesse uit het buitenland, waarna PSV een titelloze periode van zeven jaar tot een einde bracht en Depay en Wijnaldum de zomer erop alsnog een grote transfer maakten.

Gakpo

Na de 4-1 zege op FC Emmen hield Gakpo nadrukkelijk de optie open, dat hij in Eindhoven blijft. De aanvaller wordt net als Sangaré al maandenlang gelinkt aan een transfer naar Engeland, onder andere Arsenal toonde interesse, maar tot op heden is die belangstelling nog niet uitgemond in een concreet voorstel. De route naar het hoofdtoernooi van de Champions League is heel belangrijk voor hem, heeft Gakpo aangegeven.

„Eerst moeten we ons met PSV focussen op de Champions League en dus doorgaan tegen AS Monaco. Dan is het aannemelijker om te blijven. Ik heb ook nog nergens gezegd dat ik wegga”, zei Gakpo voor de camera van ESPN. Bij de wedstrijd tegen FC Emmen herhaalde de aanhang van PSV herhaaldelijk de smeekbede ’Gakpo moet blijven’, die vorig jaar al veelvuldig klonk in het Philips Stadion.