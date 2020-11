Joey Veerman wijst Jong Oranje voorlopig af vanwege privéredenen

De Volendammer heeft er zelf voor gekozen om niet aan te sluiten bij het team van bondscoach van Erwin van de Looi, zo verklaart hij via de website van zijn club.

„Allereerst wil ik zeggen dat ik het een eer vind om voor Jong Oranje uit te komen. Vanwege privéredenen wil ik mijn tijd in de interlandperioden voorlopig anders besteden. Dit is de reden dat ik niet ben opgeroepen. Ik focus mij de komende tijd op sc Heerenveen en hoop op een later moment mijn land te kunnen en mogen vertegenwoordigen”, aldus Veerman.

Veerman en bondscoach Van de Looi kregen de afgelopen dagen veel vragen waarom de speler ontbrak in de selectie voor de komende duels in de EK-kwalificatie met Wit-Rusland en Jong Portugal. De voetballer voelde zich vrijdagavond geroepen om met een verklaring een einde te maken aan speculaties over zijn afwezigheid.

De 21-jarige Veerman droeg dit seizoen negen keer het shirt van sc Heerenveen. In die wedstrijden was hij goed voor drie treffers en vijf assists.

Jong Oranje

Jong Oranje is al zeker van deelname aan het EK. De ploeg van bondscoach Van de Looi strijdt tegen Wit-Rusland en Jong Portugal nog wel om de groepswinst. Jong Oranje verdedigt een voorsprong van drie punten op Jong Portugal.

Het EK voor spelers onder 21 jaar is vanwege de coronacrisis en het naar 2021 verschoven EK voor A-landen opgeknipt in twee delen. In maart is de groepsfase. De twee beste landen uit iedere groep gaan door naar de knock-outfase die van 31 mei tot en met 6 juni wordt gehouden.