Droom najagende UFC-vechter uit Zimbabwe krijgt huis cadeau van Dwayne Johnson

Gorimbo mocht, ondanks dat hij het inschrijvingsgeld niet kon betalen, toch trainen bij de MMA Masters Gym in Florida. En daar kreeg hij ook onderdak. De coach van de gym bood hem een slaapstoel aan en dat was voor de Zimbabwaan meer dan voldoende. „Het belangrijkste is dat ik een trainingsplek heb”, klonk het. Uiteindelijk maakte Gorimbo in februari zijn debuut, al werd dat er wel eentje in mineur. Hij verloor zijn eerste wedstrijd, maar knokte dapper verder. Zijn tweede officiële duel won hij wel, via unanieme beslissing van de jury.

Na zijn allereerste overwinning moest het Gorimbo allemaal van het hart. Hoe erg hij zijn gezin miste en hoe hij de dagen doorkwam zonder dat hij iets te eten had. „Ik had nauwelijks geld toen ik hier aankwam. Ik kon net mijn vlucht betalen en naar de gym gaan waar ik zou verblijven. Ik heb zeven dollar op mijn bankrekening. Zeven. Dat ik geld krijg voor mijn gevecht is mooi, maar ook bijzaak. Ik wilde enkel winnen”, aldus de Zimbabwaan, die na zijn zege meteen huiswaarts keerde om zijn familie mee te laten genieten van zijn overwinning. Daarnaast gaf hij op zijn persconferentie, die de wereld rond ging, ook te kennen dat hij in zijn geboortedorp een waterput zou bouwen. Het verhaal van The Answer ging de wereld rond.

Niet veel later kwam het ook Dwayne Johnson aan de oren. En die kwam meteen in actie. De steracteur, die het als jonge knaap ook niet al te breed had, wilde Gorimbo maar al te graag ontmoeten. The Rock herkende zichzelf in de kooivechter. En dan is er nog de gelijkenis van de zeven dollar. Voor zijn succes als acteur en in het professioneel worstelen had Johnson ook slechts datzelfde bedrag op zijn rekening staan.

Een huis in Miami

Johnson liet er geen gras over groeien en nam Gorimbo, na een emotioneel interview, mee. Bestemming onbekend voor de kooivechter, maar de acteur wist maar al te goed waar hij hem naartoe bracht. Het duo ging een huis binnen. De Zimbabwaan was zichtbaar in de war. „Welkom thuis’, zei Johnson plots, waarna hij de sleutels van het huis uit zijn zak toverde. Gorimbo heeft vanaf nu een eigen stek, waar hij samen met zijn familie een leven kan opbouwen.

Bekijk hier de beelden.

