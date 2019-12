Eredivisie start volgend seizoen twee weken later

Dat is twee weken later dan dit seizoen. Voetbalbond KNVB houdt daarmee rekening met het feit dat veel fans begin augustus nog op vakantie zijn en het voor clubs een interessante periode is om bijvoorbeeld nog vriendschappelijke toernooien in het buitenland te spelen.

De data zijn er gekomen na een aantal gesprekken die de KNVB met uiteenlopende partijen heeft gevoerd. Het tussenresultaat, de concept-speeldagenkalender, is vervolgens voorgelegd aan alle betaaldvoetbalorganisaties. De Keuken Kampioen Divisie begint volgend jaar een week later dan in 2019, op 14 augustus.

De competities eindigen ook later: de eredivisie op 16 mei en de eerste divisie op 7 mei. Dat is geen probleem omdat er in de zomer van 2021 geen EK of WK is. In de eredivisie zijn er twee midweekse speelrondes (2-4 februari en 20-22 april). Omdat het seizoen een week later eindigt, is er ook ruimte om de winterstop van de eerste divisie een week te verlengen zonder dat er een extra maandagavondronde nodig is.

De strijd om de KNVB-beker start voor clubs uit het betaalde voetbal in de week van 27-29 oktober. Hierbij geldt opnieuw dat de clubs die zich weten te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League of Europa League zijn vrijgesteld van deelname aan speelronde 1 en pas in speelronde 2 instromen (15-17 december). De bekerfinale is op 18 april 2021.

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, staat gepland voor zondag 9 augustus 2020. Indien een van de deelnemende clubs zich plaatst voor de derde kwalificatieronde van de Champions League kan de wedstrijd nog worden verzet naar zaterdag 1 augustus.