Ajax langs hekkensluiter Fortuna Sittard na snelle achterstand

De Limburgers kwamen verrassend uit de startblokken. George Cox zette Fortuna Sittard al in de 7e minuut op voorsprong. Het duurde tot de 32e minuut voordat Klaassen de gelijkmaker kon binnenschieten uit een penalty (Ben Rienstra had Lassina Traoré naar de grond getrokken). Op slag van rust was het weer Klaassen die Ajax met een rustiger gemoed de kleedkamer inschoot : 2-1.

Debuut Brobbey

In de tweede helft was Ajax duidelijk de sterkere ploeg, maar het duurde tot ruim een kwartier voor tijd voordat Ajax helemaal in veilige haven was. En dat was te danken aan een jonge debutant. Met nog een klein half uur op de klok had Erik ten Hag de 18-jarige Brian Brobbey zijn debuut laten maken in het ’grote’ Ajax. Enkele minuten later beloonde hij het vertrouwen van zijn trainer met de derde Ajax-treffer: 3-1. In de slotfase tekende invaller Dusan Tadic nog voor de 4-1. Ver in de extra tijd benutte Quincy Promes nog een penalty: 5-1. Snel daarna tekende George Cox nog voor zijn tweede treffer van de avond. Eindstand: 5-2.

Ajax startte met Antony in de basis. De Braziliaan ging dinsdag in de slotfase van het Champions Leagueduel met Atalanta (2-2) nog met een brancard van het veld. Heel even werd er toen gevreesd voor een ernstige blessure.

Tadic en Nicolás Tagliafico ontbraken in de basisformatie van Ajax, wellicht met het oog op het uitduel van dinsdag met FC Midtjylland in de Champions League. Tadic begon wel op de bank en kwam in de 66e minuut in het veld voor Antony.

Spelers van Fortuna Sittard vieren de snelle 0-1 van George Cox. Ⓒ ANP

