Ongevaccineerde Novak Djokovic neemt niet deel aan US Open

Het probleem is zoals bekend dat Djokovic zich niet wil laten inenten tegen het coronavirus, een voorwaarde om de Verenigde Staten binnen te komen. Dat kostte hem al meerdere belangrijke wedstrijden. Zo miste Djokovic eerder dit jaar al de Australian Open. De huidige nummer zes van de wereld reisde toen wel af naar Melbourne, wat tot een grote rol leidde.

„Verdrietig genoeg kan ik deze keer niet afreizen naar New York om aan de US Open mee te doen”, zei Djokovic. „Ik dank iedereen die mij de afgelopen periode heeft gesteund en wens de wel aanwezige spelers veel succes. Ik zorg dat ik in goede conditie blijf en kijk met een positief gevoel naar de toekomst. En ik wacht op een kans om weer te gaan spelen.”

De 21-voudige grandslamwinnaar kon ook al geen voorbereidingstoernooien spelen op het Amerikaanse hardcourt. Zijn laatste wedstrijd dateert van 10 juli, toen hij op het gras van Wimbledon de finale won van Nick Kyrgios.

Legende John McEnroe nam het woensdag nog op voor Djokovic. „Ik vind het niet eerlijk. Ik denk dat het een grap is. Ik zou het vaccin hebben genomen en zijn gaan spelen, maar hij heeft heel sterke overtuigingen en die moet je respecteren. Op dit moment zijn we tweeënhalf jaar verder in de pandemie. Het idee dat hij hier niet naar toe kan reizen om te spelen, vind ik lachwekkend.”

De US Open duurt van 29 augustus tot 11 september. Djokovic won het toernooi drie keer.