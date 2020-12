WK darts: Wright kent tegenstander en Beaton met record naar huis

Omdat Wright een beschermde status heeft, was zijn eerste tegenstander pas dinsdagavond bekend. In de openingspartij van het wereldkampioenschap won Steve West met 3-0 in sets van de Indiër Amit Gilitwala. Daardoor treft de nummer 45 van de wereld later op de avond Wright. De ervaren Brit reikte eerder dit jaar nog tot de kwartfinales van het Europees kampioenschap. Tegen Gilitwala kwam hij in Alexandra Palace tot een gemiddelde van 90,37.

Peter Wright is de titelverdediger bij het WK darts. Ⓒ PDC

Publiek in Alexandra Palace

Wright & co hebben in Londen op de eerste dag het genoegen dat ze nog met publiek mogen spelen. Alleen op de openingsavond worden bij het WK toeschouwers, tot een maximum van duizend, toegelaten. De sfeer is echter totaal anders dan voorgaande jaren. Er zijn tafeltjes met vier personen ingericht, niemand is verkleed en er mag ook niet worden geschreeuwd. Het prestigieuze evenement wordt, vanwege de strengere maatregelen die op woensdag in Groot-Brittannië ingaan, verder achter gesloten deuren afgewerkt.

Wright kan tijdens dit WK overigens de eerste plek op de wereldranglijst van Van Gerwen overnemen. Op de opgeschoonde ranglijst, waarbij het prijzengeld van het WK van twee jaar geleden is weggehaald, staat Wright nipt voor op zijn Nederlandse concurrent. Presteert hij op dit WK beter dan Van Gerwen, dan krijgt de PDC na zeven jaar een nieuwe nummer één op de zogenoemde Order of Merit, de ranglijst die is gebaseerd op het prijzengeld van de afgelopen twee jaar bij rankingtoernooien. Op de officiële ranking staat Van Gerwen echter nog altijd gewoon op plek 1.

Steve Beaton kroonde zich in 1996 bij de BDO tot wereldkampioen, bij de PDC lukte hem dat nog nooit. Ⓒ PDC

Verliezende Beaton pakt wel record

’Good old’ Steve Beaton was ook weer van de partij op het WK, en dat liefst voor de 30e (!) keer op rij. Daarmee verbrak hij het record van dartlegende Phil Taylor (29 stuks). The Bronzed Adonis maakte vooral naam in zijn BDO-periode. Zo werd hij in 1996 wereldkampioen. In de eindstrijd versloeg de inmiddels 56-jarige Engelsman destijds Ritchie Burnett.

Na zijn overstap in 2002 naar de PDC wilde het op een WK nog zelden lukken. Drie keer kwam hij tot de achtste finales, zo ook vorig jaar nog. Hij verloor toen van Darius Labanauskas. Ook aan deze editie beleefde Beaton weinig plezier. Hij behaalde dinsdagavond geen enkel moment zijn gewenste niveau en ging daardoor nagenoeg kansloos onderuit (0-3 in sets) tegen Diogo Portela, die zo als eerste Braziliaan een partij op het WK wist te winnen. Of Beaton voor een 31e keer nog terugkeert op het hoogste podium is nog maar zeer de vraag.

Talent Barry onderuit

Keane Barry wordt binnen de dartwereld gezien als een groot talent, maar toch sneuvelde hij dinsdagavond al in de eerste ronde. De 18-jarige Ier moest zijn meerdere erkennen in Jeff Smith: 1-3 in sets. Bij zijn WK-debuut verloor Barry vorig jaar ook al in de eerste ronde met 0-3 Destijds bleek Vincent van der Voort met 0-3 in sets te sterk.

Keane Barry Ⓒ PDC

De eerste Nederlander komt woensdag in actie. Niels Zonneveld neemt het dan op tegen William O’Conner. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen speelt zaterdagavond zijn eerste partij. In de tweede ronde treft hij de winnaar van het duel tussen Ryan Murray en Lourence Ilagan.

Programma & uitslagen - dinsdag 15 december