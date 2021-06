Femke Bol loopt weer Nederlands record, Tony van Diepen naar Tokio

„Deze wedstrijd was een soort race tegen de klok”, vertelt Bol’s coach Laurent Meuwly. „We hadden gesproken sneller te openen dan haar race in Oordegem, want daar startte ze te behoudend. Bovendien is ze nu beter in vorm. Dat lukte uitstekend vandaag. Jammer genoeg had Femke weinig tegenstand in de wedstrijd waardoor ze al snel alleen kwam te lopen. Maar het was een goede race, opnieuw een Nederlands record en een kampioenschapsrecord. Nu gaat ze zich voorbereiden op de Nederlandse kampioenschappen volgend weekend, waar ze uitkomt op de 200 meter, om zich daarna voor te bereiden op de grote wedstrijden zoals de Diamond League op de 400 meter horden, haar specialiteit.”

Bol ligt uitgeteld op de baan.

Kort na Bol liep Jochem Dobber ook een snelle 400 meter, zijn tijd van 45.40 bevestigde zijn uitstekende vorm aldus Meuwly.

Tony van Diepen kwalificeert zich op 800 meter voor Olympische Spelen

Tony van Diepen heeft zich tijdens een internationale atletiekmeeting in Madrid gekwalificeerd voor deelname aan de Olympische Spelen op de 800 meter. De 25-jarige atleet won de sterk bezette wedstrijd in 1.45.17, driehonderdste van een seconde onder de limiet van 1.45.20.

Van Diepen, die dit voorjaar nog schitterde op de 400 meter tijdens de Europese indoorkampioenschappen met een zilveren medaille en een gouden plak op de 4x400 meter indoor en ook in mei in de buitenlucht wederom een gouden plak op de 4x400 meter bij de World Relays veroverde, heeft deze zomer zijn zinnen gezet op de dubbele afstand. Vorig jaar verraste hij daarop al met een persoonlijk record van 1.44.82, maar die tijd telde vanwege corona niet als kwalificatie voor Tokio.

Van Diepen’s coach Grete Koens reageert blij. „Gezien zijn trainingskamp in Namibië dit voorjaar en zijn trainingen daarna en zijn eerste wedstrijd was dit wel verwacht. Alleen had hij daarna steeds van die wedstrijden in koud weer. Dit was z’n eerste 800 meter boven de 20 graden.”

Van Diepen is naast zijn individuele plaatsing voor de Spelen ook gekwalificeerd op de 4x100 meter estafette.