Femke Bol verbetert opnieuw Nederlands record 400 meter.

„Deze wedstrijd was een soort race tegen de klok”, vertelt Bol’s coach Laurent Meuwly. „We hadden gesproken sneller te openen dan haar race in Oordegem, want daar startte ze te behoudend. Bovendien is ze nu beter in vorm. Dat lukte uitstekend vandaag. Jammer genoeg had Femke weinig tegenstand in de wedstrijd waardoor ze al snel alleen kwam te lopen. Maar het was een goede race, opnieuw een Nederlands record en een kampioenschapsrecord. Nu gaat ze zich voorbereiden op de Nederlandse kampioenschappen volgend weekend, waar ze uitkomt op de 200 meter, om zich daarna voor te bereiden op de grote wedstrijden zoals de Diamond League op de 400 meter horden, haar specialiteit.”

Kort na Bol liep Jochem Dobber ook een snelle 400 meter, zijn tijd van 45.40 bevestigde zijn uitstekende vorm aldus Meuwly.