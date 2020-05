Lyon blijft doorvechten: ’Franse bond, start competitie weer!’

De Franse Ligue 1 is net als de Eredivisie stopgezet en wordt niet meer uitgespeeld. Maar Lyon roept de Franse voetbalbond op om die beslissing te herzien. Dat doet het vrijdagavond via een officieel statement op de eigen website.

In strijd met UEFA

„De toestemming die aan professionele clubs is gegeven om de training vanaf 2 juni te hervatten, bevestigt dat het besluit om de competities te stoppen haastig, voorbarig en in strijd met de UEFA-aanbevelingen was”, schrijft Lyon in de verklaring. De Ligue 1-club liet al vaker weten het niet eens te zijn met de beslissing, vooral omdat Olympique bij het stopzetten van de competitie op de zevende plaats stond. En dat zou geen Europees voetbal betekenen.

„Het beëindigen van de Ligue 1 is een rampzalige beslissling voor het Franse voetbal”, zo vindt de club, die ook nog in de Champions League zit, waarin Juventus de tegenstander is.