Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: ’Als Kökcü een grote speler wil worden, moet hij zulke dingen accepteren’

Door Wim Kieft Kopieer naar clipboard

Wim Kieft Ⓒ Redactie Verrijking

Ik vind het altijd leuk om naar Feyenoord te kijken, maar op Europese avonden helemaal. Omdat het met dat publiek in De Kuip op de een of andere manier bijna altijd speciale avonden worden. Ik begrijp ook wel een beetje waar die extra aantrekkingskracht van Feyenoord vandaan komt dan. In Engeland gaan ploegen een hoger tempo spelen en ze worden als het ware gestuwd door een vol, meelevend stadion. En exact dat gebeurt ook bij in Rotterdam. De intentie waarmee ze dan spelen is heel groot.