Virgil van Dijk: ’We hebben geen heftige discussies’

„Ik heb mijn voorkeur niet uitgesproken. Er werd mij een heel andere vraag gesteld. Ik speel week in week uit 4-3-3, maar ik zei volgens mij dat we nog altijd uitstekend 4-3-3 kunnen spelen. De meetings die we hebben gehad gingen over hoe we dit nog beter kunnen doen. We hebben geen heftige discussies. Gewoon normaal, ik geef mijn mening, de bondscoach heeft zijn mening en meestal zitten we op één lijn.”

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De Liverpool-verdediger erkent dat het nieuwe systeem andere dingen van hem vraagt, waardoor hij uit zijn comfort zone moet gaan. „Je doet wat andere dingen. Doordekken bijvoorbeeld. Helemaal het middenveld ingaan of weggetrokken worden ben ik niet gewend. Het wil niet zeggen dat ik het niet kan, maar het betekent wel dat je je moet aanpassen”, aldus Van Dijk, die een klap op zijn schouder kreeg van een uitbundige Van Gaal. „Het is je op het lijf geschreven.”

Van Dijk vindt het te vroeg om al te zeggen, dat Oranje het ideale systeem heeft gevonden. „Hopelijk kunnen we hier heel goed in worden en wordt het een goede optie voor het WK. We hebben een fantastische selectie, die dit ook kan. Maar je moet het in de wedstrijden goed uitvoeren. We gaan het zien. We hebben het de hele week getraind en het zag er goed uit tegen Denemarken en hopelijk kunnen we hetzelfde laten zien of het nog beter tegen Duitsland.”