’Vertrek sterspelers Ajax dreigt vlak voor transferdeadline’

Sterspelers als Donny van de Beek, Nicolas Tagliafico en André Onana zouden wel eens in een laat stadium kunnen vertrekken bij Ajax, denkt Verweij. „Het is opvallend stil rond die drie. En ik denk dat dat ook heel vervelend voor Ajax gaat worden. De transfermarkt is tot 6 oktober open. Als Ajax de Eredivisie op 13 september begint, is het nog een hele tijd voordat de transfermarkt sluit. Het risico bestaat dat er eind september, begin oktober nog spelers worden weggehaald.”

Behalve een linksback is Ajax ook nog op zoek naar een middenvelder. „Ik heb een aantal zaakwaarnemers gesproken die zijn gevraagd om mee te kijken naar een nummer zes.” Driessen begrijpt dat niet. „Ik zie de noodzaak er niet van in. Vooral ook als je ziet wat er rondloopt in de eigen jeugd.”

Ook komt AZ aan bod, dat er lange tijd alles aan deed om alsnog de titel op te eisen ten faveure van landskampioen Ajax, maar nu toch zonder morren akkoord is gegaan met een plek in de tweede voorronde van de Champions League. Daarin treffen de Alkmaarders Viktoria Plzen „Nu hoor je niks meer over het CAS. Uiteindelijk is de wijsheid in de man gekomen. Het was gewoon een kansloze affaire”, zegt Driessen.

Verder laat Driessen weten dat de Engelse voetbalbond bondscoach van de Oranjevrouwen Sarina Wiegman dolgraag wil vastleggen. „Daar liggen bedragen te wachten waar Wiegman echt wel ja tegen gaat zeggen. Het zou ook een geweldige stap voor haar zijn.”

