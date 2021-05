NOC*NSF nog altijd niet blij met buitensport: ’Maatregelen vreemd en kunstmatig’

Ze wees er daarbij met name op dat mensen tot 27 jaar wel in teamverband mogen spelen, zij het onderling op de eigen club, maar daarboven niet. „Die leeftijdsgrens geeft toch een raar beeld op het veld.”

Snel opgeheven

Eerder al wees de sportwereld erop dat volgens wetenschappelijk onderzoek sporten in de buitenlucht met het oog op de verspreiding van het coronavirus weinig risico’s met zich meebrengt. „Nu komen er weer meer mogelijkheden, maar nog steeds moeten spelers boven de 27 jaar in groepjes van vier met 1,5 meter afstand spelen. Hopelijk wordt deze vreemde maatregel zo snel mogelijk opgeheven”, aldus Van Zanen.

Blij was Van Zanen wel dat er meer ruimte komt voor binnensporters, zij het ook met veel beperkingen. „Maar eindelijk kunnen al deze mensen weer de zaal in. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat dit hard nodig is, de nadelige gevolgen voor de gezondheid van de betreffende sporters zijn enorm. We gaan nu voorzichtig weer de goede kant op.”

Knelpunt

Het grootste knelpunt werd op de derde virtuele algemene vergadering geformuleerd door Gerard Dielessen, de algemeen directeur die binnenkort met pensioen gaat. „Een belangrijk deel van Nederland beweegt niet meer. Dat is een enorm probleem. Veel mensen hadden binnen hun vereniging niet meer de mogelijkheid om iets te doen en zijn afgehaakt. Het wordt voor ons een enorme uitdaging deze gestopte sporters weer terug te krijgen. Ook dat bespreken we met de overheid.”

In aanloop naar de vergadering gaf Van Zanen eerder al aan „een enorme hardnekkigheid in het kabinet” te bespeuren waar het gaat om versoepelingen voor de sport. Dat zei ze wel voor de meest recente versoepelingen. „Eerst moet het virus het land uit, dan mogen we weer sporten”, aldus Van Zanen toen. De gevolgen? „Als men straks wakker wordt, hebben we de volgende pandemie: van obesitas, hoge bloeddruk en suikerziekte.”

Financiën

Alle beperkingen met betrekking tot sport hebben nog niet tot financiële rampen geleid op Papendal. Mede omdat de kosten van de Olympische en Paralympische Spelen door het uitstel van de evenementen een jaar vooruit zijn geschoven. Zakelijk directeur John Bierling van NOC*NSF zei ook dat de sportkoepel in de zware tijden drie sterke peilers had; de Nederlandse Loterij, de overige partners/sponsoren en de subsidies verstrekkende overheid.