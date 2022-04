Lorena Wiebes doet het weer in de Scheldeprijs

De Nederlandse van Team DSM toonde zich de sterkste na een massasprint en mag zich het komende jaar de officieuze wereldkampioene der sprinters noemen.

Chiara Consonni, de Italiaanse winnares van Dwars door Vlaanderen, werd tweede. Rachele Barbieri mocht als derde mee op het podium.

Ook bij de vrouwen staat de Scheldeprijs al enkele jaren bekend als de sprinterskoers bij uitstek. Wiebes won vorig jaar nog overtuigend en stond ook vandaag als absolute topfavoriete aan de start. Wiebes hoefde alvast geen rekening te houden met Lotte Kopecky. De Belgische genoot nog na van haar knappe overwinning in de Ronde van Vlaanderen en paste voor de Scheldeprijs. Ook wereldkampioene Elisa Balsamo liet de Scheldeprijs aan zich voorbijgaan, waardoor alle ogen op Wiebes en Team DSM gericht stonden.

De wind zorgde alvast voor een aangenaam kijkstuk. Het duurde even, maar na 40km kwam er dan toch een kopgroep tot stand. De Canadese Boilard, de Ierse Armitage en de Britse Smith kozen het hazenpad. Veel voorsprong kregen de drie dames niet, en bij de eerste passage aan de aankomststreep op de Churchilllaan in Schoten, met nog exact 50 kilometer voor de boeg, was hun maximale voorsprong van twee minuten al geslonken tot een halve minuut.

Toch een sprint

Wiebes had haar zinnen gezet op een tweede overwinning in Schoten en zette haar team op kop van het peloton. Toch duurde het nog even voor het trio voorin bij de lurven werd gevat. Met nog acht kilometer te gaan vond Abi Smith dat het te traag ging in de kopgroep. De Britse liet haar metgezellen achter en ging er alleen vandoor. Het zou de doodsteek betekenen voor de vluchters, want ook Smith zag haar poging stranden op vijf kilometer van de finish. Wiebes wou en kreeg een sprint.

Die sprint werd nog even ontregeld door een stevige valpartij in de slotkilometers. Wiebes liet het haar niet gebeuren en werd op het juiste moment afgezet door haar ploeggenotes. De Nederlandse sprintbom ging vervolgens verschroeiend aan en maakte het knap af. Voor Wiebes is het de tweede keer op rij dat ze de zege pakt in de Scheldeprijs.