IJzersterke Jeffrey de Zwaan ook naar kwartfinale World Grand Prix

Nadat eerder Dirk van Duijvenbode en Michael van Gerwen zich donderdag al bij de laatste acht schaarden, volgde De Zwaan een dag later hun voorbeeld. De 24-jarige darter uit Rijswijk rekende af met de Duitser Gabriel Clemens: 3-0.

De Zwaan schreef de eerste set, die Clemens was begonnen, met 3-0 op zijn naam en zat daardoor direct lekker in de wedstrijd. In de tweede set toonde hij de nodige veerkracht, door na een 2-1 achterstand in legs de laatste twee legs te winnen en met een 2-0 voorsprong de pauze in te gaan. Via een keurige 3-0 in de derde set klaarde De Zwaan de klus.

In de eerste partij van de vrijdagavond, die tussen Ryan Joyce en Dave Chisnall, liet eerstgenoemde een uitgelezen kans liggen om de kwartfinale te bereiken. De Engelsman kreeg bij een 2-1 voorsprong in de vierde set liefst zeven pijlen om de wedstrijd uit te gooien, maar faalde keer op keer. Dat kwam hem duur te staan. Chisnall maakte gelijk en greep via winst in de vijfde set een ticket voor de laatste acht.

Gerwyn Price had weinig moeite met Kim Huybechts, The Iceman zegevierde met 3-0.