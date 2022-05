Bizar wereldrecord voor cricketster Babette de Leede in Dubai

De Leede was samen met Sterre Kalis uitgenodigd om deel te nemen aan het prestigieuze evenement, waar de complete wereldtop van het vrouwencricket aanwezig was. Het toernooi werd gespeeld in het Dubai International Stadium.

De twee Oranjespeelsters en ploeggenoten bij het Voorburgse VCC traden in de Emiraten op niet mis te verstane wijze voor het voetlicht. De Leede, een nichtje van Oranje-cricketer Bas de Leede, deed dat dus met een wereldrecord, wat haar na afloop van haar unieke prestatie werd verteld. „Echt? Supercool”, reageerde De Leede vol ongeloof voor de televisiecamera’s. Het toernooi werd in tientallen landen live uitgezonden.

OPENINGSBAT

Ook Kalis maakte furore in de woestijn, door het invitatietoernooi samen met haar team ’The Tornadoes’ te winnen. In de tegen de Falcons legde zij als ’openingsbat’ met 44 runs samen met de Nieuw-Zeelandse wereldtopper Sophie Devine (51 runs) de basis voor de eindzege, nadat zij in de halve eindstrijd ook al aardig met haar bat had gezwaaid (34 runs).

Aan het toernooi deden een kleine honderd vrouwen mee, die afkomstig waren uit 35 verschillende landen.