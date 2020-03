Sport Kort: Goed nieuws voor Epke Zonderland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Epke Zonderland Ⓒ Hollandse Hoogte

Turnen: Concurrent van Epke Zonderland laat wereldbekerwedstrijd in Bakoe schieten

16.47 uur: De Japanse turner Hidetaka Miyachi staat niet op de deelnemerslijst voor de wereldbekerwedstrijd van volgende week in Bakoe. Dat is goed nieuws voor Epke Zonderland, voor wie Miyachi de enig overgebleven concurrent is voor een olympisch ticket voor de rekstok.

Zonderland, die zich niet via de WK plaatste, boekte anderhalve week geleden in Melbourne zijn derde zege in wereldbekerwedstrijden die meetellen in de kwalificatie voor de Spelen. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Miyachi, die er eerder al drie had gewonnen. De beste drie resultaten tellen waarbij bij een gelijke stand de scores de doorslag geven. Zonderland overtreft daarin Miyachi die meteen na de wedstrijd in Melbourne zei de strijd op te geven.

De coaches van de Friese rekstokspecialist wilden dat eerst zwart op wit zien en weten nu dat Miyachi in ieder geval niet in Bakoe zal verschijnen. Een week na die wedstrijd is er nog een wereldbeker in Doha. Daar staat Miyachi nog wel op de voorlopige deelnemerslijst zodat het nog niet 100 procent zeker is dat Zonderland voor de vierde keer naar de Olympische Spelen gaat.

Joost Luiten Ⓒ AFP

Golf: Luiten goed van start in Qatar

16.19 uur: Joost Luiten heeft een sterke start gemaakt in de Qatar Masters in Doha. De 34-jarige Rotterdammer bezet de tweede plaats na de eerste ronde. Hij noteerde 65 slagen, zes onder het baangemiddelde. Luiten sloeg zeven birdies en hij moest daar één bogey tegenover zetten.

De Deen Nicolai Højgaard deed het nog net iets beter met 64 slagen (negen birdies, twee bogeys). Vijf golfers delen de derde plaats met 66 slagen.

Luiten deed afgelopen week in Oman lang mee om de winst, maar vergooide zijn kansen op de slotdag. Hij eindigde op de gedeelde tiende plaats.

Hij was erg blij met zijn lage score. „Zeven birdies en slechts één slag ingeleverd. Daar word je blij van. Het was een mooie dag. Ik raakte mijn driver en ijzers prachtig, creëerde de kansen en ik rolde er ook nog een paar fraaie putts in”, blikte hij terug op de website van de Europese Tour.

„Die ene ingeleverde slag was ook niet echt nodig, maar op een golfbaan waar het echt lastig is op en bij de greens, moet je een bogey soms maar accepteren.”

Lars van Meijel, debutant op de Europese Tour, speelde wisselvallig. Hij maakte zes birdies, maar maakte ook twee double bogeys. Met een score van 70 slagen (-1) staat hij na de eerste achttien holes gedeeld 41e. Darius van Driel kwam uit op 73 slagen (+2) en bevindt zich niet bij de beste honderd.

Atletiek: Butter en Ummels favoriet op NK halve marathon

11.53 uur: De atleten Michel Butter en Bo Ummels staan op zondag 22 maart aan de start van het NK halve marathon, dat wordt gelopen tijdens de Alfa Laval Stevensloop in Nijmegen. Beiden zijn in voorbereiding op kwalificatie voor de Olympische Spelen. Bij de marathon van Rotterdam willen zij op 5 april voldoen aan de limiet voor Tokio 2020.

Ummels debuteerde in oktober bij de marathon van Amsterdam in 2.32.34 en met de Nederlandse marathontitel. In Rotterdam doet zij een poging om aan de vereiste 2.28 te voldoen. Op de halve marathon heeft de Maastrichtse een persoonlijk record van 1.12.38. Butter moet in Rotterdam onder de 2.11.30 lopen. In 2017 won de Castricummer de Nederlandse titel op de halve marathon, ook toen in Nijmegen. Zijn persoonlijk record is 1.02.25.

Butter heeft in Frank Futselaar en Björn Koreman voorname concurrenten. Beide atleten lieten recent in Barcelona zien goed in vorm te zijn. Futselaar plaatste zich met 1.03.11 voor het EK halve marathon in Parijs. Koreman liep in Barcelona een persoonlijk record van 1.03.55. Futselaar werd al twee keer eerder Nederlands kampioen; in 2019 bij het NK cross en in 2017 op de 10.000 meter. Koreman gaat op jacht naar zijn eerste Nederlandse titel. Bij de vrouwen lijkt Ruth van der Meijden de belangrijkste uitdaagster van Ummels. Ze is de nationale kampioene van 2017.

Stephen Curry Ⓒ AFP

Basketbal: Curry klaar voor rentree bij Golden State Warriors

08.25 uur: De Amerikaanse topbasketballer Stephen Curry staat na maanden blessureleed voor zijn rentree. De 31-jarige superster van Golden State Warriors is klaar om donderdagavond tegen NBA-kampioen Toronto Raptors zijn eerste minuten te maken sinds 30 oktober. Curry brak toen zijn linkerhand in het duel met Phoenix Suns.

„Ik ben terug. Eindelijk!”, aldus de Amerikaan in een bericht op Twitter. Met Curry als regisseur domineerde Golden State Warriors de afgelopen jaren in de NBA. De ploeg bereikte vijf keer op rij de finale en werd drie keer kampioen, in 2015, 2017 en 2018. Vorig jaar verloren de Warriors in de finale van de Raptors. Curry werd twee keer uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de NBA.

Zonder Curry en de eveneens geblesseerde topspeler Klay Thompson beleeft Golden State Warriors een rampjaar. Met slechts 14 overwinningen tegenover 48 nederlagen zijn de Warriors de slechtst presterende ploeg van dit seizoen.