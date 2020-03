Sport Kort: Joost Luiten goed van start in Qatar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Joost Luiten Ⓒ AFP

Golf: Luiten goed van start in Qatar

10.55 uur: Golfer Joost Luiten is goed begonnen aan de Qatar Masters in Doha. De 34-jarige Rotterdammer legde de eerste ronde af in 65 slagen, zes onder het baangemiddelde. Luiten sloeg zeven birdies en hij moest daar één bogey tegenover zetten.

De Nederlandse prof staat voorlopig op de tweede plaats in het klassement, achter de Deen Nicolai Højgaard die begon met een ronde van 64 slagen (negen birdies, twee bogeys). Lars van Meijel en Darius van Driel doen ook mee aan het toernooi dat onderdeel is van de Europese Tour. Zij zijn net als veel andere golfers nog bezig aan hun eerste omloop.

Luiten deed afgelopen week in Oman lang mee om de winst, maar vergooide zijn kansen op de slotdag. Hij eindigde op de gedeelde tiende plaats.

Stephen Curry Ⓒ AFP

Basketbal: Curry klaar voor rentree bij Golden State Warriors

08.25 uur: De Amerikaanse topbasketballer Stephen Curry staat na maanden blessureleed voor zijn rentree. De 31-jarige superster van Golden State Warriors is klaar om donderdagavond tegen NBA-kampioen Toronto Raptors zijn eerste minuten te maken sinds 30 oktober. Curry brak toen zijn linkerhand in het duel met Phoenix Suns.

„Ik ben terug. Eindelijk!”, aldus de Amerikaan in een bericht op Twitter. Met Curry als regisseur domineerde Golden State Warriors de afgelopen jaren in de NBA. De ploeg bereikte vijf keer op rij de finale en werd drie keer kampioen, in 2015, 2017 en 2018. Vorig jaar verloren de Warriors in de finale van de Raptors. Curry werd twee keer uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de NBA.

Zonder Curry en de eveneens geblesseerde topspeler Klay Thompson beleeft Golden State Warriors een rampjaar. Met slechts 14 overwinningen tegenover 48 nederlagen zijn de Warriors de slechtst presterende ploeg van dit seizoen.