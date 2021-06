Max Verstappen over Pirelli: ‘Verklaring erg vaag’

Pirelli kwam dinsdagavond met een statement, waarin stond dat de crashes van Verstappen en Lance Stroll (Aston Martin) vermoedelijk veroorzaakt werden door de manier waarop de teams met de banden waren omgegaan. Van een probleem met de banden was volgens de Italianen geen sprake.

,,Voor mij was het erg vaag”, aldus Verstappen in Frankrijk, waar komend weekeinde wordt geracet op Paul Ricard. ,,We gaan hier weer omhoog wat de bandenspanning betreft, misschien heeft dat iets te maken met die klappers in Baku. Maar het zou fijn zijn om te weten wat het probleem nu precies was. Dan is het makkelijker te begrijpen dan de verklaring die we nu hebben gekregen. Ik weet wel dat het team niets verkeerds heeft gedaan en alle richtlijnen heeft nageleefd. Ons valt niets te verwijten, en Aston Martin ook niet. We hebben onze data ook gegeven aan Pirelli en we zaten gewoon binnen de limiet. Pirelli moet naar zichzelf kijken en wij willen ze graag helpen om te zien hoe we dit kunnen verbeteren.”

Verstappen zat in de FIA-persconferentie naast zijn concurrent om de wereldtitel, Lewis Hamilton, en sprak nog maar eens uit dat hij ook van geluk mocht spreken na zijn crash die hem de winst kostte in Azerbeidzjan. ,,Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik niet won, maar als ik aan de andere kant van de baan was gevlogen was de impact nog veel groter geweest”, stelt de Limburger, die uitkijkt naar de volgende Grand Prix. ,,In 2018 en 2019 waren we hier niet super, maar ons hele pakket is dit jaar meer competitief. Ik ben benieuwd wat we hier kunnen doen.”

