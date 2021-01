’Doelpuntendroogte Steven Bergwijn door fysieke kwaaltjes’

De Spurs wisten zaterdag in de Premier League eindelijk weer een wedstrijd te winnen. De Londenaren versloegen in eigen stadion Leeds United met 3-0. Uit de vorige vier competitieduels behaalde Tottenham maar 2 punten.

Mourinho wijst erop dat Bergwijn te kampen heeft met fysieke problemen. „Ik weet niet of je kunt zien, maar zelfs in de laatste 10 minuten greep hij naar zijn lies. Hij heeft problemen die hem af en toe verhinderen om goed en met hoge intensiteit te trainen, dus hij lijdt de nodige pijn. Ik denk dat de doelpunten vanzelf zullen komen als zijn toestand verbetert”, aldus Mourinho

„We hebben hem nodig om te scoren. Natuurlijk weten we dat hij het vermogen heeft om dat te doen. Een klein jaar geleden in zijn eerste wedstrijd scoorde hij een geweldig doelpunt. We weten dat hij het vermogen heeft om dat te doen.”