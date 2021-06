Crosskoning Jeffrey Herlings kiest voor andere aanpak na blessureleed

Sport

Motorsportcoryfee Gresini (60) verliest strijd tegen corona

Fausto Gresini, oud-wereldkampioen motorracen en teambaas van Aprilia in de MotoGP, is op 60-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De Italiaan lag de afgelopen tijd met ernstige ademhalingsproblemen in een kunstmatige coma in een ziekenhuis in Bologna.