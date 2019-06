Neymar huilend in dug-out - mist Copa América

Bondscoach Tite was in eerste instantie hoopvol dat de blessure niet ernstig was. „Ik zag in de rust dat zijn enkel gezwollen was. Het is waarschijnlijk geen ernstige blessure”, zei hij nog na de wedstrijd. „Ik hoop dat hij snel herstelt, want Neymar is voor ons een bijzondere speler.” Een paar uur later was alle hoop verdwenen en kwam de Braziliaanse voetbalbond met een verklaring dat de Copa América er niet in zit voor Neymar.

Met zijn enkel in het ijs verlaat Neymar het stadion. Ⓒ AFP

Eerder dit jaar stond Neymar al vier maanden aan de kant met een voetblessure. De duurste voetballer ter wereld brak in de bekerwedstrijd tegen Strasbourg weer een middenvoetsbeentje in de voet die hij vorig jaar ook al blesseerde. Neymar was toen net op tijd fit voor het WK.