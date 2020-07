Video: Van Kalmthout met schrik vrij na heftige crash

De jonge coureur van Ed Carpenter Racing profiteerde aanvankelijk van de neutralisatie van de wedstrijd na een crash van Will Power en schoof daardoor flink op. Het vrijgeven van de race werd op het laatste moment met nog een ronde uitgesteld, maar dat had Colton Herta niet begrepen. De Amerikaan knalde vol achterop de auto van Van Kalmthout, die in de Verenigde Staten rijdt onder de naam VeeKay.

Een flinke crash Rinus ’Veekay’ van Kalmthout. Ⓒ Screenshot

Herta kwam via de auto van de Nederlander bovenop de muur terecht. Beide coureurs bleven ongedeerd, mede dankzij het dit jaar geïntroduceerde aeroscreen op de auto’s. ,,Ik ben echt blij met de veiligheid van de auto’s”, aldus Van Kalmthout. ,,Toen ik uitstapte zag ik dat de volledige bovenkant van de auto en het aeroscreen waren verwoest. We hadden een geweldige race, dit had een podium of misschien wel een overwinning kunnen zijn. Dit is dus echt balen. Ik had een geweldige tijd en heb elk rondje met een glimlach gereden."

Zaterdag mag Van Kalmthout alweer aan de bak voor race twee op de Iowa Speedway.

