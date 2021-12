Broer geeft update over situatie Lewis Hamilton: ’Het kan een giftige omgeving zijn’

„Ik denk dat hij gewoon een soort social media break heeft”, vertelde de jongste van de twee Hamilton-broers zijn volgers op streamingplatform Twitch. „Dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Social media kunnen een erg giftig omgeving zijn, maar het gaat goed met Lewis. Hij is in orde.”

Hamilton zwijgt op sociale media al weken in alle toonaarden. Op Instagram, waar hij normaliter vrijwel dagelijks bijna dertig miljoen fans bedient, heeft hij zelfs alles en iedereen ontvolgd.

Lewis Hamilton (rechts) en zijn zeven jaar jongere broer Nicolas. Ⓒ HH/ANP

Nicolas Latifi

Williams-rijder Nicolas Latifi, door wiens crash Hamilton zijn titel in de slotfase indirect in rook zag opgaan, maakte recent bekend dat hij online met de dood was bedreigd na de race in Abu Dhabi.

„Ik heb duizenden berichten ontvangen op mijn sociale media-accounts; in het openbaar en via persoonlijke berichten. De meeste waren ondersteunend, maar er was ook veel haat en gescheld. Mensen zullen hun mening hebben, en dat is prima. Een dikke huid is een groot deel van atleet zijn, vooral als je constant in de positie bent om kritisch te worden bekeken. Maar veel van de opmerkingen die ik vorige week ontving, gingen veel te ver”, sluit hij af.

Max Verstappen

Kersvers wereldkampioen Max Verstappen zag de bui al hangen. „Als Latifi slim is zet hij zijn telefoon uit en negeert hij dat”, sprak de Nederlander luttele dagen na de race in Abu Dhabi tijdens een digitaal persmoment met een select groepje (inter)nationale media, waaronder De Telegraaf.

Nicholas Latifi en Max Verstappen tijdens een persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Brazilië in november. Ⓒ HH/ANP

2022

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 20 maart in Bahrein. Of Hamilton van de partij is nog een vraagteken, al beschikt hij in ieder geval wel over een doorlopend contract. „Ik hoop heel erg dat Lewis doorgaat met racen, want hij is de grootste coureur aller tijden”, sprak Mercedes-teambaas Toto Wolff eerder al.

„Vanuit zijn hart zal hij zeggen dat hij door moet gaan, want hij is op de top van zijn kunnen. Maar hij zal ook de pijn moeten overwinnen die hem is toegebracht. Hij is een man met duidelijke waarden.”

Deze week voegde Wolff daaraan toe: „Hij had de wereldtitel binnen, tot die laatste ronde. Toen werd van de ene op de andere seconde hem die titel ontnomen. Natuurlijk ben je dan het vertrouwen kwijt, omdat je niet kunt begrijpen wat er is gebeurd.”

Abu Dhabi

Hamilton lag in Abu Dhabi op koers om zijn achtste wereldtitel in de wacht te slapen, tot vijf ronden voor het einde de safetycar op de baan kwam na een crash van Latifi en het veld weer ineen schoof. Toen de rijders nog één ronde om te racen kregen, profiteerde Verstappen maximaal van zijn vers gehaalde banden en haalde hij Hamilton in.