Skiester Shiffrin (27) evenaart recordaantal wereldbekerzeges

De 27 jaar oude Shiffrin, die de Italiaanse Federica Brignone en de Zweedse Sara Hector achter zich liet, deed dat op de piste waar ze ruim tien jaar geleden haar eerste zege in de wereldbeker boekte. „Het is een geweldige dag, oh my goodness”, zei Shiffrin kort na het evenaren van Stenmark.

Zaterdag kan ze alleen recordhoudster worden als de slalom wordt afgewerkt. Wint ze dan niet, dan krijgt ze nog enkele kansen tijdens het slotweekend van dit seizoen in Soldeu in Andorra.

In januari evenaarde Shiffrin al het record bij de vrouwen. Dat stond met 82 overwinningen op naam van Lindsey Vonn.

Fantastische techniek

„Ik ben echt blij voor haar, ze verdient het”, zei de 66-jarige Stenmark eerder al tegen persbureau AFP. „Ze is een uitstekende skiester, met een fantastische techniek. Ze lijkt me ook erg sympathiek, dus ben ik blij dat zij het is die mijn record uit de boeken veegt.”

Stenmark, die het record in 1986 vestigde, denkt dat Shiffrin voorlopig nog wel even door gaat met winnen. „Ze kan de eerste worden die honderd wedstrijden wint, en zelfs meer, als ze gezond blijft. Maar dat is een probleem met skiërs. Als hun knieën geen pijn gaan doen, krijgen ze uiteindelijk wel rugproblemen”, aldus de skilegende.

„Ik weet niet hoe lang ze wil doorgaan. Vrouwen stoppen vaak eerder om zich op hun gezin te richten. Dus misschien 32, 33? Ze kan misschien wel tot haar 40e doorgaan, maar ik weet niet of ze dat wil. Er zijn andere belangrijke dingen in het leven. Het is niet alleen skiën.”