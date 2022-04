Elftal van de Week: ’Trauner ziet en vindt snel diepte’

DOEL

„Timon Wellenreuther van Willem II heeft er tegen Feyenoord nog heel wat ballen uitgehaald”, aldus de 47-voudig international. „Van de zeldzaam positief opvallende keepers was hij dit weekend de beste. Al had hij bij de eerste goal van Luis Sinisterra misschien nog iets meer kunnen betekenen.”

DEFENSIE

„Joshua Brenet van FC Twente bleef moeiteloos overeind tegen PSV. Hij is snel, kan in aanvallend opzicht ook de achterlijn halen en is echt een moderne vleugelverdediger. Hij doet het sowieso goed sinds hij is teruggekeerd in Nederland, na zijn eerdere tijd bij PSV.”

„Jurriën Timber van Ajax is een goede centrale verdediger en een échte voetballer. Die is niet van het rammen en roeien. Hij zou ook heel makkelijk op het middenveld uit de voeten kunnen. Daar komt hij natuurlijk vaak uit, omdat hij het vermogen heeft iemand van achteruit uit te spelen, weg te draaien en zo een linie verder een numerieke meerderheid te creëren. Hij is ook snel genoeg om niet in de problemen te hoeven komen in de omschakeling. (Lachend) Hij is een beetje het tegenovergestelde van mij vroeger.”

Gernot Trauner wint een duel tegen Willem II Ⓒ ANP/HH

„Gernot Trauner van Feyenoord is mijn speler van de week en staat naast Timber in het elftal. Hij ziet heel snel de diepte om in te spelen en vindt zijn medespelers dan ook. Hoe sneller die pass komt, hoe meer tijd en ruimte Feyenoord voorin overhoudt natuurlijk. Hij doet ook geen domme dingen en daardoor ook heel weinig foute dingen.”

„Tyrell Malacia van Feyenoord is de linksback. Hij ontwikkelt zich goed. Hij neemt af en toe nog iets teveel risico aan de bal, maar dat wordt een goede linkervleugelverdediger. Hij is behendig, verdedigend en met de bal aan de voet. Of we hem veel vaker gaan terugzien in Oranje? Dat hoop ik wel.”

MIDDENVELD

„Laros Duarte van FC Groningen is aan de bal een goede speler en heeft ook een goede individuele actie. Hij kan zich in de kleine ruimte goed uit de voeten maken. Ik vond hem een openbaring tegen Ajax. Dat hij erbovenuit wist te steken, is knap.”

Cody Gakpo Ⓒ ANP/HH

„Het was al 3-1 voor FC Twente toen Cody Gakpo er na rust inkwam bij PSV. Maar dan zie je direct wel dat hij heel veel teweegbrengt, een heel goede speler. Daarom staat hij bij mij op ’10’ in het elftal van de week. Hij kan ook als spits of vanaf de zijkanten uit de voeten. Hij heeft snelheid, een individuele actie en scorend vermogen met een heel goed schot, dat bleek wel weer uit de 3-2 die hij al snel binnenschoot. De geluiden over een transfer naar Arsenal? Dat zou nou echt mooi zijn. Daar ligt het tempo hoger en moet hij nog sneller handelen: daar wordt hij alleen maar beter van.”

„Ramiz Zerrouki van FC Twente staat ook in het elftal. Dat is nou wat ik noem echt een corrigerende middenvelder, met ook nog een goed overzicht. Hij is in staat ballen te veroveren, dat zag je tegen PSV, en weet het spel dan ook nog eens goed te verplaatsen. Zijn voortzetting is heel vaak goed.”

AANVAL

„Dusan Tadic van Ajax had tegen FC Groningen toch weer een assist en een goal met die strafschop. Het is niet dat hij altijd de sterren van de hemel speelt, maar wat hij voor het elftal doet is wel heel erg belangrijk. Mede door hem heeft Ajax dit weekend heel belangrijke zaken gedaan met de 1-3 in Groningen. Dit geeft vertrouwen aan Ajax.”

„Ricky van Wolfswinkel van FC Twente is de spits. Een koele kikker, zoals hij zich tegen PSV liet zien met twee goals. De kansjes die ze krijgen, die kan hij afmaken. Hij is even weggeweest uit Nederland, maar dit seizoen blijkt met alweer veertien goals dat hij het nog steeds wel heeft. Bij een club die het de topclubs moeilijk kan maken in de onderlinge duels.”

„Jesper Karlsson van AZ is de linksbuiten. Hij is een jongen met een voorbereidende actie, is in staat de balletjes te geven voor de assist of een goaltje te maken. Het is een poosje allemaal te speels geweest, met acties waar niet iedereen altijd op zat te wachten. Hij moet de acties maken om goals voor te bereiden en dat lijkt hij nu al een tijdje goed te pakken te hebben.”