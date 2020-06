Oranje start WK-cyclus in maart 2021

Intussen start in maart 2021 de WK-kwalificatiecyclus voor het WK 2022 in Qatar. De groepsfase wordt afgerond in november 2021 en gevolgd door play-offs in maart 2022. Het WK 2022 zelf staat van 21 november tot en met 18 december in de agenda.

De Europese opzet kent vijf groep van vijf landen en vijf van zes landen. De groepswinnaars plaatsen zich voor het WK 2022 terwijl de tien nummers twee met twee landen uit de Nations League in play-offs strijden om de laatste drie Europese tickets.