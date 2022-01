Toch weer nieuw coronageval bij handbalploeg

Amsterdam - De storm aan coronagevallen rondom de nationale handbalploeg leek te zijn gaan liggen, maar toch is er weer een nieuw coronageval. Linkerhoekspeler Tommie Falke testte maandagavond na de wedstrijd tegen Denemarken (23-35) in Boedapest positief en kreeg dinsdagochtend bij een sneltest wederom een positieve uitslag. Hij is direct in isolatie gegaan.