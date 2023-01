Blunderende keeper maakt assist Gakpo bij Liverpool-debuut ongedaan

Klopp gunde Gakpo een debuut in de basis en dat was precies wat de Oranje-interantional nodig had na zijn toch wel sensationele transfer. Het was ook een teken van vertrouwen dat de Duitse coach hem gaf. Voor Klopp zelf waren er gene twijfels.

,,Ik heb hem twee volle dagen met de ploeg zien trainen en het was heerlijk om hem in actie te zien, echt waar. Het is lekker om een speler op het veld te hebben die zoveel dingen heel natuurlijk doet in het aanvallende gedeelte van ons spel. Hoe hij ook staat, hij weet altijd waar het doel is’’, zei Klopp kort voor de wedstrijd.

Benauwde situatie

Maar in de situatie waarin Liverpool zit, met drie geblesseerde aanvallers (Diogo Jota, Luis Diaz en Roberto Firmino) die er nog minimaal drie maanden uit zijn, konden ze op Anfield de entree van Gakpo helemáál goed gebruiken.

Gakpo geniet tijdens de warming-up heel even van Anfield. Ⓒ ANP/HH

Zijn teamgenoten begrepen ook dat het goed was om er een international van het WK, die daar in alle duels van de groepsfase scoorde, bij te krijgen. Terwijl het Ýou’ll never walk alone van Gerry and the Pacemakers op het maximale volume door het stadion schalde en duizenden kelen opengingen, zocht werkelijke iedere Liverpool-speler de Nederlander even op. Keeper Alisson Becker gaf hem zelfs een heel innige omhelzing en leek hem wat bemoedigende woorden in het oor te fluisteren.

Nieuwsgierigheid

Op Anfield was er grote nieuwsgierigheid naar de kunsten van de ex-PSV’er. Niet alle Nederlanders hebben tenslotte de voorbije jaren de omslag kunnen maken naar het moordende tempo van de Engelse leagues. Ja, Gakpo was de voetballer van het jaar in Nederland in 2022, maar een eindje verderop in de stad Liverpool weten ze nog hoe een andere voetballer van het jaar uit Nederland (Davy Klaassen) bij Everton nooit kwam bovendrijven.

Gakpo aan de bal namens Liverpool. Ⓒ ANP/HH

En waar kun je beter kennismaken met de ‘British football spirit’ dan bij een ouderwetse FA Cup-wedstrijd midden in de winter, als de gure wind van de Ierse zee door de Liverpool Bay en over Anfield waait? Gakpo kreeg al na vier minuten een lekker bal voor zijn voeten toen hij zich met een halve draai uit het niets een half metertje ruimte verschafte en op het doel van Wolverhampton Wanderers schoot. Het publiek gunde hem een goal, maar zijn schot was een te makkelijke prooi voor doelman Matija Sarkic.

Dominantie onderbroken

De dominantie van de thuisclub werd daarna ruw onderbroken door Liverpool-keeper Becker, die een van de grootste blunders in zijn loopbaan beging toen hij de bal recht voor zijn lege doel in de voeten van Wolves-spits Goncalo Guedes schoof. Die zei ‘thank you very much’ en prikte de 0-1 binnen. Becker dreigde het grote debuut van Gakpo flink te verstoren want tot de pauze was Liverpool het even kwijt.

Gonçalo Guedes (l.) profiteerde van een mega-blunder van Liverpool-doelman Alisson. Ⓒ Pro Shots

Maar binnen zeven minuten in de tweede helft zag Klopp hoe zijn ploeg de touwtjes weer stevig in handen nam en daarbij speelde ook Gakpo een grote rol. Na een wonderschone gelijkmaker van Darwin Nunez, die nog eens 25 miljoen meer kostte dan Gakpo, nam de Eindhovense vleugelspits (die als linkeraanvaller stond opgesteld) het initiatief voor de 2-1. Op zijn bekende wijze draaide Gakpo vanaf de zijlijn naar binnen, zag Mo Sala in het strafschopgebied achter de defensie duiken en bediende met een boogbal de Egyptische ster van Liverpool. Die schoot, nadat de bal het hoofd van verdediger Tote Gomes nog schampte, feilloos raak.

Alisson faalt opnieuw

Net op het moment dat Gakpo en heel Liverpool dachten dat ze op rozen zaten, kwam er wéér een faalmomentje van doelman Becker. De doorgaans betrouwbare Braziliaan klungelde op de doellijn toen Wolves-aanvaller Hee Chan Hwang van dichtbij onbedoeld de bal liet klutsen: 2-2.

Zeven minuten voor het einde zag Klopp in dat hij zijn beste aanvallers moest gaan sparen voor de Premier League en dat het forceren in de slotminuten hem nieuwe blessures zou kunnen opleveren. Hij haalde Gakpo en Sala naar de kant. Liverpool moet op herhaling en Gakpo weet dat het overvolle wedstrijdschema bij zijn nieuwe club er nog een duel bij krijgt.