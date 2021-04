Weer ophef in Duitsland rond corona-uitspraken Wout Weghorst

Eind december zette Weghorst vraagtekens bij - zoals hij het noemt - ’de coronahysterie’. Op sociale media riep hij zijn volgers op ’om zelf onderzoek te doen’. Ook plaatste Weghorst een afbeelding met de tekst: ’stel je eens voor dat er een virus is dat zo dodelijk is, dat je je moet laten testen om te weten of je het hebt’.

De aanvaller verwijderde destijds de post en bood zijn excuses aan. Althans, voor de reacties die hij kreeg op zijn post, níet voor zijn boodschap. „Ik heb me niet verontschuldigd voor die post. Ik heb m’n verontschuldigingen aangeboden voor de reacties die ik van veel mensen heb gekregen.”

Kritisch kijken

Hij vervolgt bij ZDF: „Ik heb niemand willen beledigen. En nogmaals, ik bied m’n excuses aan vanwege de reacties die ik gekregen heb, zeker voor de mensen die het anders geïnterpreteerd hebben. Ik heb het zeker niet zo bedoeld.”

Weghorst weet dat corona een onderwerp is dat onder een vergrootglas ligt en erg gevoelig ligt. „Het enige wat voor mij belangrijk is is dat ieder persoon voor zichzelf moet beslissen. Het is belangrijk om er kritisch naar te kijken en daar gaat het om. Dat was ook belangrijk voor mij. Op basis daarvan moet je goede beslissingen nemen voor jezelf en je eigen toekomst.”

ZDF: Weghorst slaat plank mis

Wat hij daar exact mee bedoelt, wil hij niet helemaal zeggen. „Ik postte niet alleen die tekst, maar ook een link naar een documentaire, die dieper ingaat op corona en vaccins.” Als vervolgens de presentator vraagt of hij afstand neemt van zijn uitspraken, blijft Weghorst cryptisch. „Ik heb voor mezelf een beslissing genomen. Voor mij en mijn familie, mijn vriendin en mijn kinderen. Het is voor mij belangrijk dat iedereen voor zichzelf een beslissing neemt hierover. Het is mijn optiek de beste beslissing.” Maar welke dat is, wil hij niet zeggen.

Bekijk hieronder de video van ZDF:

De ZDF vindt dat Weghorst de er flink naastzit door wederom geen afstand te doen van zijn uitspraken. „Hij heeft de kans gemist om, ondanks meerdere verzoeken, zich te distantiëren van zijn eerdere uitlatingen.”

Online campagne tegen Weghorst

Zijn club Wolfsburg heeft inmiddels aan Sportbuzzer laten weten dat ze met hun topscorer in gesprek zullen gaan over zijn uitlatingen.

Op sociale media wordt hij in Duitsland behoorlijk gecanceld. ’De ware Weghorst’, ’Covidioot’ tot ’complotgekkie’ wordt hij genoemd. Inmiddels is er een online campagne gestart tegen Weghorst, genaamd ’Wirre Wout’ (verwarde Wout).

„Heb ik dat net goed begrepen? Wout Weghorst blijft geloven in deze samenzweringsonzin die hij in december op Instagram plaatste en de post alleen verwijderde omdat er kritiek was? Slecht, slecht”, schrijft er een. ,Een ander schrijft: „Wout Weghorst stelde me echt teleur. Geweldige spits, superkerel, maar deze corona-samenzweringstheorie en dit rare gebabbel waren echt een eigen doelpunt. Hij heeft zo’n enorme rolmodelfunctie...zwak. ”